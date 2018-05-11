Ранняя клубника обвалила цены на яблоки в Украине

В Украине после начала сезона ранней клубники и черешни резко упал спрос на яблоки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

Из-за упавшего спроса снизились и цены на яблоки. Так, за последнюю неделю по большинству сортов украинских яблок падение цены составило 10-30%.

"Самая печальная ситуация сегодня с продажей остатков яблок сорта "Айдаред". Те продавцы, которые не успели распродать имеющиеся объемы сорта "Айдаред" зимой, когда цены достигли максимальных показателей, сегодня вынуждены продавать это яблоко по 8-10 грн/кг, то есть фактически по той же цене, по которой они скупали продукцию для закладки в хранилища. К тому же, сегодня яблоко сорта "Айдаред" стоит в 1,5 раза дешевле, чем год назад, когда цены на него росли. Владельцы хранилищ с большими объемами некондиционных яблок вынуждены были возобновить сотрудничество с переработчиками. Стоимость других популярных сортов яблок пока выше прошлогодних показателей на 10-30%", – отмечают аналитики.

В соседней Польше негативный тренд на рынке яблок начался еще во второй половине апреля, за последние две недели цены в этой стране просели на 5-7%. Сегодня польское яблоко стоит примерно столько же, сколько и украинское.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, стоит ли готовиться к тому, что ягоды и другие плоды нового урожая в этом году будут дороже, чем в прошлом.