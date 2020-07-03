Раскрыты подробности мошеннической схемы, которая приносила злоумышленникам 2 млрд грн в месяц

Налоговики в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Службой безопасности Украины заблокировали налоговую схему, наносившую государству ущерб ориентировочно на 2 млрд грн ежемесячно, пишет "Интерфакс- Украина".

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"Схема, которую мы при помощи Минцифры и СБУ смогли остановить, "стоила" 2 млрд грн в месяц. А в бюджет поступило как минимум 9 млрд грн за два месяца... Когда вся государственная власть вместе встает против схем уклонения от налогов и разрушает их, мы не только возвращаем государству те деньги, которые не уплатили мошенники", – сказал заместитель председателя ГНС Евгений Олейников.

Он отметил, что в ходе аудита установили: система мониторинга рисков, которая используется в администрировании налога на добавленную стоимость (НДС), имела опасную погрешность в алгоритме работы.

"Благодаря этому мошенники, которым стало известно об этой погрешности, могли имитировать свое соответствие условиям безусловной регистрации. Проще говоря, система считала их настолько добросовестными плательщиками, что их налоговые накладные вообще не проверялись на риски", – детализировал Олейников.

Он отметил, что подобными схемами через систему налоговой за минуту могли быть проведены накладные на несколько миллиардов гривен.

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"Это была одна из крупнейших коррупционных схем за всю историю Украины. Сегодня она полностью остановлена и мы это уже даже ощущаем по информационным кампаниям и атакам, которые начали осуществляться и на руководство Министерства финансов, и на руководство налоговой и СБУ", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он добавил, что в указанной схеме было задействовано около 400 субъектов, в том числе ранее работавшие в налоговой лица.

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По словам Федорова, Минцифры в 2020 году планирует наладить электронное взаимодействие с налоговой для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границы, что обеспечит максимальную прозрачность их дальнейшего использования и остановит использование схем серых товаров.

Министр цифровой трансформации также заявил, что среди приоритетных проектов Минцифры в этом году – внедрение электронного акциза и программного РРО, что позволит внедрить электронный чек.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как налоговой и таможенной службам была поставлена задача нарастить поступления в госбюджет, они перевыполнили план. В июне 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,5%. Дополнительные поступления составили 5,8 млрд грн.

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Кабмин не планирует в течение двух следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год. Утвержденный объем дефицита госбюджета – не более 7,5%.

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