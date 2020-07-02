Сколько налогов собрали за июнь: Минфин раскрыл подробности выполнения бюджета

Налоговая и таможенная служба нарастили показатели обеспечения госбюджета после заявлений о кадровых выводах

После того, как налоговой и таможенной службе была поставлена задача нарастить поступления в госбюджет на 10-15%, они перевыполнили план. В июне 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,5%. Дополнительные поступления составили 5,8 млрд грн, сообщили в пресс-службе Кабмина.

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В целом. выполнение июньских показателей по доходной части бюджета Государственной налоговой службой составил 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше росписи. При этом возмещено 11,6 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС).

"Перевыполнение плана налоговой является результатом борьбы с теневыми схемами ... О положительных тенденциях свидетельствует сумма начисления НДС (по декларации мая), что составляет 19,5 млрд грн. Это почти на 1 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года при уменьшении объемов поставок на 20%. В целом налоговая эффективность по НДС на сегодня составляет 3,4% – и это является рекордным показателем за полтора года", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра финансов, остановить утечку средств из налоговой удалось благодаря повышению прозрачности и подотчетности работы налоговых органов, кадровой ротации, совершенствованию организационной структуры налоговой службы, улучшению качества предоставляемых сервисов налогоплательщикам.

"Сами налоговики изменили подход к работе. Сегодня акцент делается на аналитической составляющей: соблюдение риск-ориентированного подхода позволяет работать на опережение", – резюмировал министр финансов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин не планирует в течение двух следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год. Утвержденный объем дефицита госбюджета – не более 7,5%.

Напомним, Международный валютный фонд, который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

Однако правительство считает, что Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение ВВП приблизительно до 5%.

При этом в Украине создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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