Размер алиментов в Украине вырос: сколько придется платить в 2020 году

В 2020 году разведенным родителям придется выделять на своих детей больше денег

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Рост показателя прожиточного минимума в Украине привел к увеличению размера алиментов.

В частности, как сообщили 4 января в пресс-службе Министерства юстиции, уточнив, что с 1 января 2020 года для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 грн, а для детей возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит: 889,5 и 1 109 грн для детей до 6 лет, а также от 6 до 18 лет соответственно.

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"Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", – добавили в Минюсте.

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В то же время, максимальный размер алиментов остался неизменным и составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста (17 779 и 22 180 грн).

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Напомним, что с 2018 года в Украине действует программа "Чужих детей не бывает", направленная на принудительное взыскание алиментов со злостных родителей-неплательщиков. Состоянием на середину июля прошлого года почти 60 тыс. неплательщиков алиментов получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга.

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