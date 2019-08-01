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Гройсман назвал сумму, которую взыскали с неплательщиков алиментов

Сегодня, 19:24

Премьер-министр подвел результаты инициативы "Чужих детей не бывает"

/ Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман назвал сумму, которую взыскали с неплательщиков алиментов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD Экономика Премьер-министр подвел результаты инициативы "Чужих детей не бывает"

С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 7,3 млрд грн. Об этом сегодня, 1 августа, написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"За время ее существования детям уже вернули 7,3 млрд грн. Тысячам должников запретили не только выезжать за границу, но и управлять автомобилем, пользоваться оружием, охотиться", – добавил он.

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Как писали новости "Сегодня", в середине июля министр юстиции Павел Петренко заявил, что с неплательщиков алиментов взыскали уже более 7,8 млрд грн, только с начала 2019 года – 3,2 млрд грн. По его словам, почти 60 тыс. таких граждан получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга. Он добавил, что исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков. Более 15 должников объявлены в розыск.

В прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн. В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

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долги алименты задолженность Гройсман

Источник: Сегодня

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