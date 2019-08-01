Гройсман назвал сумму, которую взыскали с неплательщиков алиментов

С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 7,3 млрд грн. Об этом сегодня, 1 августа, написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"За время ее существования детям уже вернули 7,3 млрд грн. Тысячам должников запретили не только выезжать за границу, но и управлять автомобилем, пользоваться оружием, охотиться", – добавил он.
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Как писали новости "Сегодня", в середине июля министр юстиции Павел Петренко заявил, что с неплательщиков алиментов взыскали уже более 7,8 млрд грн, только с начала 2019 года – 3,2 млрд грн. По его словам, почти 60 тыс. таких граждан получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга. Он добавил, что исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков. Более 15 должников объявлены в розыск.
В прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн. В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.
Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:
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