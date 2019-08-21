Развитие "зеленой" энергетики в Украине оказалось под угрозой – представители отрасли

Эксперты считают, что зарубежные инвесторы могут отвернуться от альтернативной энергетики в Украине, если ее не поддержит государство

Развитие зеленой энергетики в Украине оказалось под угрозой, заявляют представители отрасли. Шестой апелляционный админсуд Киева оставил в силе решение Окружного админсуда.

По иску ферросплавных заводов, еще в конце июня был заблокирован тариф для госпредприятия "Укрэнерго". Благодаря этому тарифу владельцы станций, работающих на энергии солнца, воды и ветра, получали компенсацию стоимости своей электроэнергии. Станции за июль недополучили 1 млрд. гривень. Если деньги производителям зеленой энергетики не вернут, говорят эксперты, Украине грозят иски в международные суды и остановка инвестиций из-за рубежа.

"Мы проходили в свое время некоторые трудные времена в 2015 году, когда несколько месяцев подряд наши производители с возобновляемых источников не получали тариф. Затем все это был урегулировано. И я уверен, что сегодня, как представители правительства, так и соответствующие должностные лица, работающие в Администрации Президента, члены нового парламента, держат этот вопрос под личным контролем, и я уверен, что он будет урегулирован", – говорит председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

"Решение суда непосредственно сказывается на конкретной отрасли, имеющей на уровне государства гарантии. На сегодняшний день есть еще один ключевой вопрос: у нас есть международные банки, тоже кредитующих эту отрасль, у нас есть международные инвесторы, которые смотрят на эту страну и думают, и в данный момент принимают решение – делать им дальше инвестиции в эту страну либо возможно лучше не вкладывать сюда средства", – говорит и.о. председателя Ассоциации возобновляемой энергетики в Украине Елена Колтик.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа этого рынка предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции.

Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения Окружного админсуда Киева.

А владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива уже подсчитывают убытки от данного решения. Подробнее смотрите в нашем сюжете.

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