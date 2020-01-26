Теневая занятость в Украине: эксперты объяснили главные сложности

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Проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан. Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова отмечает, что такой высокий уровень неформальной занятости – не результат временного социально-экономического кризиса, а свидетельство масштабного институционального провала.

"У нас значительные региональные различия в уровне теневой экономики. От 10% в Киеве и Киевской области до 49% в Черновцах и Ровно. Уровень неформальной занятости зависит от отраслевой структуры производства. Минимальная неформальная занятость в экспортно-сырьевых регионах, а максимальная – в тех регионах, которые являются промышленными", — говорит Пищулина на конференции, посвященной результатам исследования.

В то же время, по словам экспертов, теневая занятость несет в себе как риски, так и некоторые преимущества.

"С одной стороны, теневая экономика – это огромная коррупционная составляющая, а с другой — определенный компенсатор финансовых и экономических шоков, особенно для малого и среднего бизнеса", — поясняет Юрий Харазишвили , главный научный сотрудник Института экономики промышленности.

Павел Розенко, украинский эксперт по вопросам социальной политики, бывший вице-премьер-министр Украины, в свою очередь, отметил, что теневая экономика в Украине в разное время развивалась по разным причинам. Например, в 90-е у людей просто не было выбора, т. к. массово сокращались государственные предприятия.

"Дальше ситуация в стране немного улучшилась, и работодатель начал давать альтернативу в виде формальной занятости. Тогда неформальная занятость перешла в категорию более выгодной. И до нашего времени это более выгодно: неформальный сектор экономики дает более высокую заработную плату, чем формальный", ­— констатирует Розенко.

Чаще всего, помимо этого, основными причинами теневой занятости называют высокое административное и налоговое давление. Поэтому, чтобы провести детенизацию трудовых отношений, в правительстве могут прибегать к повышению зарплат и снижению налогов. По словам Ольги Пищулиной, сложно сказать, насколько это эффективно. Несмотря на то что повышение зарплаты якобы должно снизить уровень теневой занятости, в некоторых случаях это приводит к обратным процессам.

"Повышение минимальной заработной платы в государственном секторе не влияет на тенизацию в силу того, что в государственном секторе все зарплаты белые. В частном бизнесе реакция на повышение минимальной заработной платы может быть иной", — комментирует ситуацию Пищулина.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как украинцы относятся к зарплатам в конвертах .

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