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Реформа ГТС: Секретариат энергосообщества ЕС признал завершенным создание компании-оператора

17 декабря, 19:27

В Европе одобрили реорганизацию украинской ГТС

Фото: "Нафтогаз Украины"

Фото: "Нафтогаз Украины"

Секретариат энергосообщества ЕС заявил, что создание независимой от "Нафтогаза Украины" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине завершено. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе.

"Согласно заключению, принятому сегодня в рамках Третьего энергетического пакета, секретариат подтвердил, что созданная компания-оператор ГТС на Украине отделена от "Нафтогаза" в соответствии с требованиями европейского права", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая компания-оператор начнет действовать с 1 января 2020 года.

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13 декабря Еврокомиссия в ежегодном докладе об имплементации Соглашения об ассоциации и реформ на Украине указала, что разделение активов "Нафтогаза" должно быть завершено до конца 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора ГТС Украины.

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Украина выдерживает сроки отделения от "Нафтогаза Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), что создает все предпосылки для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.

Новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

15 ноября парламент устранил несогласованности в законе об анбандлинге. В тот же день его подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день закон опубликовали в парламентской газете. Он вступил в силу 17 ноября.

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газ Россия ЕС транзит ГТС Нафтогаз Украины анбандлинг

Источник: ТАСС

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