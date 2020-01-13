Рекорд снижения инфляции: Нацбанк раскрыл причины

Нацбанк / Фото: НБУ

Потребительская инфляция, по данным Госкомстата, замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. Об этом сообщили в Национальном банке (НБУ).

По итогам прошлого года Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п. Такой показатель НБУ декларировал с 2015 года. Он был зафиксирован в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год и на среднесрочную перспективу.

"Снижение инфляции до цели в 2019 году – это результат последовательной монетарной политики Национального банка, направленной на достижение ценовой стабильности в сочетании с взвешенной фискальной политикой правительства", – заявили в пресс-службе НБУ.

Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривны. Оно происходило на фоне высокого интереса инвесторов к гривневым финансовым инструментам, с учетом привлекательной доходности на фоне длительного периода макроэкономической стабильности, а также общего роста производительности украинской экономики.

Реклама

Снижение инфляционного давления поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует. Помимо этого, ослабло давление со стороны предложения продуктов питания. В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

"Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат", – отметили в НБУ.

В тренде Доллар будет дорожать: эксперт озвучил прогноз на неделю

Замедление инфляции оказалось боле существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, опубликованных в Инфляционных отчетах на протяжении 2019 (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в декабре Нацбанк зафиксировал дефляцию на уровне 0,2%.

Также мы сообщали о том, что учетная ставка в Украине, которая сейчас составляет 13,5%, может снизиться до 8% уже в 2020 году. Такое снижение планировалось к 2021 году.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама