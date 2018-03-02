Решение Стокгольмского арбитража: Украина заставит "Газпром" заплатить – Порошенко

Решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту является знаковым для Украины, и российский "Газпром" должен будет его выполнить, несмотря на нежелание это делать, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в украинском парламенте.

"Украина выиграла принципиальный газовый спор у российского "Газпрома". Закончились наконец кабальные условия контракта. Украина с уважением относится к любому судебному решению. Но посмотрите на реакцию страны-агрессора – они не хотят выполнять решение суда. Но мы обеспечим исполнение судебного решения", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Газпром" снижает давление в транзитной газовой трубе, что идет вразрез с обязательствами российского газового монополиста.

Президент Украины призвал Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел помочь НАК "Нафтогаз" добиться от "Газпрома" выплат согласно решению суда.

Как сообщалось, 28 февраля стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста Павла Петренко, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.



