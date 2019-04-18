Решение суда по ПриватБанку: появилась реакция США
Вашингтон и остальные международные партнеры Украины следят за ситуацией вокруг "Привата"
Международные партнеры Украины, в том числе и США, внимательно наблюдают за ситуацией, которая развивается вокруг ПриватБанка.
Об этом 18 апреля сообщили в американском посольстве после того, как Окружной административный суд города Киева признал национализацию финучреждения в 2016 году недействительной и постановил ее отменить.
Американские дипломаты напомнили о том, что тогда международные партнеры Украины поддержали решение правительства Нацбанка национализировать ПриватБанк ради защиты интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы страны в целом.
"Мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", – добавили в посольстве.
Дипмиссия выразила поддержку "усилиям НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилиям Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках".
"Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", – резюмировали в посольстве США.
Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".
Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украаине.
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