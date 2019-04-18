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Решение суда по ПриватБанку: появилась реакция США

Сегодня, 18:31

Вашингтон и остальные международные партнеры Украины следят за ситуацией вокруг "Привата"

ПриватБанк. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
ПриватБанк. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Международные партнеры Украины, в том числе и США, внимательно наблюдают за ситуацией, которая развивается вокруг ПриватБанка.

Об этом 18 апреля сообщили в американском посольстве после того, как Окружной административный суд города Киева признал национализацию финучреждения в 2016 году недействительной и постановил ее отменить.

Американские дипломаты напомнили о том, что тогда международные партнеры Украины поддержали решение правительства Нацбанка национализировать ПриватБанк ради защиты интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы страны в целом.

"Мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", – добавили в посольстве.

Дипмиссия выразила поддержку "усилиям НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилиям Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках".

"Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", – резюмировали в посольстве США.

Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".

Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украаине.

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Тег США, ПриватБанк, национализация, национализация ПриватБанка , посольство США

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