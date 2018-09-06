Ревизоры МВФ начали работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг, 6 сентября, начала работу в Киеве, сообщили в представительстве Фонда в Украине. Миссия прибыла в Киев накануне, 5 сентября.

Как сообщал постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

По словам Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов буде также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова отмечала, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года. По ее словам, успешный четвертый пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и получение пятого транша в 2 млрд долларов откроет путь к привлечению финансирования в государственный бюджет на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на 800 млн долларов, а также к получению макрофинансовой помощи от ЕС на 1 млрд евро.

В свою очередь, глава НБУ Яков Смолий отмечал, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы. В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

А политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ.

В 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уточняла, что изменение цен на газ для населения является критически важным для завершения пересмотра программы. Другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.



