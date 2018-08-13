Рейтинговое агентство Fitch показало, насколько важен для Украины новый транш МВФ

В ближайшие годы Укарина окажется под серьезным давлением выплат по внешнему госдолгу, отметили в Fitch

Кредитоспособность Украины сильно зависит от поддержки Международного валютного фонда (МВФ), заявляет международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем пресс-релизе.

"Программа расширенного финансирования (EFF) от Фонда является ключом к сохранению международных резервов при растущих платежах по государственному долгу", – заявили в Fitch.

В рейтинговом агентстве напомнили, что выплаты Украины по внешнему долгу составят еще 201,8 млн долларов США до конца 2018 года и увеличиться до 3,3 млрд долларов в 2019 году и 3,9 млрд долларов в 2020 году.

"Очередной пересмотр программы EFF позволит Украине получить четвертый транш МВФ – вероятно, объемом 1,9 млрд долларов США, – а также увеличить резервы и разблокировать другие многосторонние и потенциально рыночные финансовые средства", – отметили в рейтинговом агентстве.

По мнению Fitch, основными нерешенными вопросами являются потенциальные изменения в бюджете 2018 года для удовлетворения требования по дефициту бюджета в размере не более 2,5% ВВП и изменение тарифов на газ для населения.

"Продолжение сотрудничества с МВФ и международными партнерами будет иметь важное значение для поддержания улучшений в макроэкономической стабильности, ограничения отступлений от принятых реформ и безопасного доступа к официальному и рыночному финансированию", – резюмировали в Fitch Ratings.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы.

Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Долг Украины перед МВФ подсчитали в Минэкономразвития

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

При этом 26 июля, в Украине вновь отложили повышение цены на газ: