"Ревизоры" МВФ встретились с министром финансов Украины

Обсуждение затронуло реализацию программы помощи и внедрение реформы

Оксана Маркарова на встрече с миссией МВФ. Фото: пресс-служба Министерства финансов.

"Ревизоры" МВФ встретились с министром финансов Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc2/0aa/5c7fc20aaa45c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc2/0aa/5c7fc20aaa45c.jpg 2019-03-06T14:55:00+02:00 Экономика Обсуждение затронуло реализацию программы помощи и внедрение реформы

Министр финансов Украины Оксана Маркарова встретилась с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Киеве 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.

Как отметили в ведомстве, темой встречи стала программа сотрудничества Украины с Фондом.

"Министр финансов Оксана Маркарова встретилась с миссией Международного валютного фонда для обсуждения прогресса реализации программы stand-by и дальнейшего внедрения ключевых для Украины реформ", - говорится в сообщении на официальной странице Минфина в Twitter.

Оценки и выводы, к которым пришли технические специалисты МВФ, пока не озвучиваются.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев посетовал, что Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку. При этом изменения, по словам Хромаева, необходимы, в первую очередь, самой Украине.

А экономист Тарас Козак в комментарии "Сегодня" отмечал, что текущая миссия МВФ не даст позитивного решения по кредиту. Впрочем, как отмечает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, такое решение миссия и не должна была принимать.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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