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"Революций не будет": как команда Зеленского собирается изменить налоговую систему

Сегодня, 11:29

Гетьманцев назвал ключевые направления, которые нуждаются в реформах

Фото: Pixabay

Команда избранного президента Владимира Зеленского собирается развивать налоговую систему Украины в нескольких направлениях. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Хочу уверить вас в том, что революций не будет. Будет нормальное системное развитие налоговой системы в нескольких направлениях, среди которых диджитализация налоговых процедур, реформа налогообложения доходов и реформирование системы налоговых органов", – заявил Гетьманцев.

Он также более подробно остановился на каждом из этих направлений.

  • Диджитализация налоговых процедур

"Мы хотим все администирирование налогов перевести в электронную форму. Ввести е-чек (электронный чек. – Ред.), полностью запустить электронный кабинет, единый счет для уплаты налогов", – пояснил Гетьманцев.

  • Реформа налогообложения доходов

Этот аспект, по словам Гетьманцева, коснется и бизнеса, и физических лиц.

"Сюда относится налог на выведенный капитал, всеобщее декларирование, расширение возможностей использования налоговых вычетов (налоговой скидки), возможно – мы еще обсуждаем это – умеренная прогрессия ставки", – отметил член команды Зеленского.

  • Реформирование системы налоговых органов

"Передача правоохранительной функции от Государственной налоговой службы в Службу финансовых расследований. Управленческий аудит налоговой и таможни. Улучшение материально-технического обеспечения налоговиков и кадровое обеспечение служб", – описал план Гетьманцев.

Кроме того, у Зеленского также считают необходимой имплементацию в законодательство норм, направленных на деофшоризацию бизнеса, минимизацию возможностей минимизации налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. 

"Также требует реформирования ответственность за налоговые правонарушения, в частности декриминализация ст. 205 УК Украины. Введение реальной ответственности государства перед налогоплательщиком. Это только некоторые примеры шагов, которые мы считаем необходимыми уже сегодня", – добавил Гетьманцев.

Напомним, ранее новоизбранный руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов озвучил цели новой налоговой службы. Он также обратил внимание на необходимость лишить ГНС правоохранительной функции, которую сейчас выполняет налоговая милиция.

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Тег налоги, Гетьманцев

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