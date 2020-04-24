РФ потеряет больше, чем ожидалось: агентство S&P ухудшило прогноз для России

Рейтинговое агентство ожидает падения российского ВВП на 4,8% против 0,8% в предыдущем прогнозе

Вслед за российскими аналитиками, которые спрогнозировали падение экономики РФ на 3% за два года, международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз на 2020 год по ВВП России. Теперь агентство ожидает падения российского ВВП на 4,8% против 0,8% в предыдущем прогнозе.

"S&P Global Ratings понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса", – говорится в сообщении S&P.

В агентстве полагают, что ранее 2021 года Россия не справится со стрессовой ситуацией. Только в следующем году, если цены на нефть повысятся, а мировая экономика продемонстрирует рост после пандемии, ВВП России составит 4,5%.

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Банковская система РФ, по мнению аналитиков, показала себя устойчивой к кратковременному стрессу.

Однако более высоким рискам подвержены предприятия малого и среднего бизнеса. По оценкам агентства, этот сегмент кредитования составляет только 8% всего кредитного портфеля банковской системы.

В целом, доля проблемных кредитов в российской банковской системе может достичь 15% в 2020 году в сравнении примерно с 8% проблемных кредитов в 2019 году.

При этом Центробанк РФ ожидает дефицита бюджета по итогам 2020 года в пределах 6% ВВП.

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"Безусловно, нынешняя ситуация отразится на бюджете. Это приведет к увеличению дефицита бюджета. Может быть, около 6% ВВП", – сказала глава Центробанк РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, проводимая в России макроэкономическая политика позволила накопить резервы, такие как, например, Фонд национального благосостояния, которые позволят поддержать социальные расходы бюджета.

Правда, жители России жалуются на недостаточную социальную заботу, а экономисты считают, что правительство РФ должно потратить на соцобеспечение граждан и поддержку бизнеса 4-6% ВВП (4,4-6,5 триллиона рублей). Так, издание "Медуза" сообщило, что в РФ с начала апреля прекращена работа большей части бизнеса. Однако власти обязали работодателей выплачивать заработную плату, что вынуждает их увольнять сотрудников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска.

Напомним, президент РФ Владимир Путин упростил для жителей оккупированного украинского Донбасса получение российского гражданства:

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