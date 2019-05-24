Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Роспуск Рады обойдется Украине в миллионы долларов – Совет НБУ

24 мая, 12:52

Займы для страны подорожают, но не только из-за политики, объяснил Милованов

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Роспуск Верховной Рады обойдется Украине в 300-400 миллионов долларов из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, то есть удорожания заимствований. Об этом сообщил первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Удорожание заимствований также будет и следствием глобального экономического кризиса, а роспуск Верховной Рады, будет создавать дополнительное давление на ситуацию, считает замглавы Совета НБУ.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", – написал Милованов.

По его мнению, если случится дефолт, это "положит украинские банки". Удержание макроэкономической стабильности, по словам Милованова, уменьшит вероятность такого развития событий.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", что в случае прекращения сотрудничества с МВФ курс доллара может вырасти до 30 гривен. Поэтому специалисты также называют работу с Фондом критически важной для страны.

Как известно, 23 мая вступил в силу указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля: документ, который предусматривает также обязанность Кабмина обеспечить финансирование выборов, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, роспуск, Верховная Рада, кредиты, заимствования, евробонды, МВФ, еврооблигации, Тимофей Милованов, Милованов

Вы сейчас просматриваете новость " Роспуск Рады обойдется Украине в миллионы долларов – Совет НБУ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ

Сегодня, 10:09

За 25 лет наша страна получила от Международного валютного фонда 35 млрд долларов

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

Сегодня, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Верховный суд зарегистрировал еще один иск против роспуска Рады

Вчера, 18:35

Суд зарегистрировал два ходатайства о досрочном роспуске парламента за день

В МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной и работу миссии в Киеве

Вчера, 18:08

Позицию Фонда раскрыл глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

6 женских ошибок в отношениях

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Досить ховатись від багатства!

Ликвидация склада очков Ray Ban в городе

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь