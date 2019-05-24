Роспуск Рады обойдется Украине в миллионы долларов – Совет НБУ

Займы для страны подорожают, но не только из-за политики, объяснил Милованов

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Роспуск Верховной Рады обойдется Украине в 300-400 миллионов долларов из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, то есть удорожания заимствований. Об этом сообщил первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Удорожание заимствований также будет и следствием глобального экономического кризиса, а роспуск Верховной Рады, будет создавать дополнительное давление на ситуацию, считает замглавы Совета НБУ.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", – написал Милованов.

По его мнению, если случится дефолт, это "положит украинские банки". Удержание макроэкономической стабильности, по словам Милованова, уменьшит вероятность такого развития событий.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", что в случае прекращения сотрудничества с МВФ курс доллара может вырасти до 30 гривен. Поэтому специалисты также называют работу с Фондом критически важной для страны.

Как известно, 23 мая вступил в силу указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля: документ, который предусматривает также обязанность Кабмина обеспечить финансирование выборов, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

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