России грозит массовый банкопад: десятки банков лишатся лицензий

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Эксперты предрекают банковской сфере России тяжелые времена. И начнутся они уже в конце этого или начале 2020 года. Накопленные проблемы в банковском секторе РФ приведут к ускорению темпов отзыва лицензий, говорится в "Индексе здоровья банковского сектора".

"Предположение об ускорении расчистки сектора от нестабильных игроков к концу года начинает оправдываться. Так, после прошедшего без крайних регулятивных мер октября только за первую половину ноября были отозваны лицензии у трех кредитных организаций", — говорится в исследовании, которое цитирует Finanz.ru.

Ожидается, что в ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций. По мнению аналитиков агентства, на рынке сохраняется высокая доля проблемных игроков среди действующих кредитных организаций. Так, по итогам последних четырех кварталов 20% российских банков оказались убыточными.

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"Примечательно, что при расчете финансового результата без динамики резервов на возможные потери доля убыточных игроков снижается лишь на 5 процентных пунктов. С учетом положительной процентной маржи у подавляющего большинства банков это говорит о неокупаемости бизнес-моделей значительного числа кредитных организаций", — поясняется в исследовании.

Напомним, военно-политический эксперт Александр Коваленко объяснил, как Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая .

Также сообщалось, что падение цены газа бьет по России , ведь "Газпром" заложил в бюджет цену газа в размере 250 долл. за 1 тысячу кубометров, однако она упала до 120 долл.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли Кодекс о банкротстве:

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