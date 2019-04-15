Российские банки в ожидании кризиса скупили рекордное количества золота

Крупнейшим покупателем золота стал Центробанк РФ, который таким образом пытается преодолеть возможный кризис после санкций Запада

Фото: AFP

Основные банки России, включая Центробанк, купили как никогда много золота. Такие итоги были подведены по итогам анализа закупки ценных металлов, проводимых в 2018 году. По мнению экспертов и аналитиков международного финансового рынка, такие покупки не случайны в свете санкций Запада против России и следуют четкой стратегии. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitun.

Так, в 2018 году Центробанк РФ купил 274 тонны золота, став крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. По данным Всемирного золотого совета, на его долю пришлось 40% всех покупок золота, совершенных центробанками.

"Покупка золота – важная часть антикризисной политики российского правительства. Таким образом Кремль хочет освободиться от зависимости от доллара и защититься от дальнейших санкций со стороны США", – указывает издание.

США не смогут наложить санкции на российское золото. Рональд-Петер Штеферле из инвестиционной компании Incrementum (Лихтенштейн) называет золото "самой твердой валютой мира", для которой характерна минимальная естественная инфляция. К тому же драгоценный металл – это хорошая защита от колебаний доллара.

"Пять лет американских санкций показали российскому правительству его собственные границы. В апреле прошлого года Кремлю пришлось наблюдать за тем, как решительные санкции США, направленные против российских компаний, стали причиной упадка рубля и биржи. Появился и страх того, что могут последовать новые санкции, в результате которых Россия, например, может оказаться отключенной от глобальных платежных систем", – говорится в статье.

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Вопрос заключается в том, сможет ли Россия еще больше увеличить закупки золота. Сейчас Центробанк покупает золото в основном в России. Преимущество покупки золота у отечественных производителей заключается в том, что вся инфраструктура – от добычи до переработки – находится в России. Это позволяет банку покупать золото без долларов.

"В 2018 году покупка Россией золота впервые превысила местное предложение. 2019 год покажет, попытается ли банк продолжить закупки на мировом рынке. В финансовых санкциях американцев Путин видит такую же сильную угрозу, как и в военной силе НАТО. К тому же президент РФ хочет любой ценой воспрепятствовать тому, чтобы Россия в случае нефтяного шока стала зависимой от западных денег", – говорится в материале.

Согласно опросам, рейтинг путинской политики сильно падает, и население чувствует себя обманутым, прежде всего, повышением пенсионного возраста. На плечи населения ложатся и новые налоги. Чистые доходы населения падают на протяжении нескольких лет.

"Но пока Россия будет ссориться с Западом вместо того, чтобы сотрудничать с ним, технократам из министерства финансов придется быть готовыми к ударам. Наряду с опасностью резкого падения цен на нефть уже грозят и новые санкции американцев. В таких условиях Кремль заблаговременно готовится к возможным потрясениям и создает резервы. Отдавая предпочтение устойчивому к кризисам золоту", – говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров за агрессию в Керченском проливе против Украины, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября 2019 года ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

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