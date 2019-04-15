Российские банки в ожидании кризиса скупили рекордное количества золота
Крупнейшим покупателем золота стал Центробанк РФ, который таким образом пытается преодолеть возможный кризис после санкций Запада
Основные банки России, включая Центробанк, купили как никогда много золота. Такие итоги были подведены по итогам анализа закупки ценных металлов, проводимых в 2018 году. По мнению экспертов и аналитиков международного финансового рынка, такие покупки не случайны в свете санкций Запада против России и следуют четкой стратегии. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitun.
Так, в 2018 году Центробанк РФ купил 274 тонны золота, став крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. По данным Всемирного золотого совета, на его долю пришлось 40% всех покупок золота, совершенных центробанками.
"Покупка золота – важная часть антикризисной политики российского правительства. Таким образом Кремль хочет освободиться от зависимости от доллара и защититься от дальнейших санкций со стороны США", – указывает издание.
США не смогут наложить санкции на российское золото. Рональд-Петер Штеферле из инвестиционной компании Incrementum (Лихтенштейн) называет золото "самой твердой валютой мира", для которой характерна минимальная естественная инфляция. К тому же драгоценный металл – это хорошая защита от колебаний доллара.
"Пять лет американских санкций показали российскому правительству его собственные границы. В апреле прошлого года Кремлю пришлось наблюдать за тем, как решительные санкции США, направленные против российских компаний, стали причиной упадка рубля и биржи. Появился и страх того, что могут последовать новые санкции, в результате которых Россия, например, может оказаться отключенной от глобальных платежных систем", – говорится в статье.
Вопрос заключается в том, сможет ли Россия еще больше увеличить закупки золота. Сейчас Центробанк покупает золото в основном в России. Преимущество покупки золота у отечественных производителей заключается в том, что вся инфраструктура – от добычи до переработки – находится в России. Это позволяет банку покупать золото без долларов.
"В 2018 году покупка Россией золота впервые превысила местное предложение. 2019 год покажет, попытается ли банк продолжить закупки на мировом рынке. В финансовых санкциях американцев Путин видит такую же сильную угрозу, как и в военной силе НАТО. К тому же президент РФ хочет любой ценой воспрепятствовать тому, чтобы Россия в случае нефтяного шока стала зависимой от западных денег", – говорится в материале.
Согласно опросам, рейтинг путинской политики сильно падает, и население чувствует себя обманутым, прежде всего, повышением пенсионного возраста. На плечи населения ложатся и новые налоги. Чистые доходы населения падают на протяжении нескольких лет.
"Но пока Россия будет ссориться с Западом вместо того, чтобы сотрудничать с ним, технократам из министерства финансов придется быть готовыми к ударам. Наряду с опасностью резкого падения цен на нефть уже грозят и новые санкции американцев. В таких условиях Кремль заблаговременно готовится к возможным потрясениям и создает резервы. Отдавая предпочтение устойчивому к кризисам золоту", – говорится в материале.
Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров за агрессию в Керченском проливе против Украины, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе.
Напомним, Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября 2019 года ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Российские банки в ожидании кризиса скупили рекордное количества золота". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия стала токсичной темой для Вашингтона – американский дипломат
Администрация президента США довольно быстро и эффективно реагировала на угрозы со стороны России
Путин за год обеднел на 10 миллионов рублей
Российский президент заработал даже меньше своего секретаря Дмитрия Пескова