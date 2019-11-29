Россия и Украина обсуждают возможность погашения "Газпромом" три млрд долларов газом

Представитель «Нафтогаза» уточнил, что такое предложение — о погашении денежной суммы газом — поступило от украинской стороны

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Россия и Украина рассматривают возможность погашения "Газпромом" суммы долга, согласно решению Стокгольмского арбитража, газом. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире одного из украинских радио.

"Мы по публичным заявлениям российской стороны видим определенный прогресс. Речь идет о газе на сумму 3 млрд долларов. Это очень много газа, как мы понимаем, это годы импорта Украины", — сказал Витренко.

Представитель "Нафтогаза" уточнил, что такое предложение — о погашении денежной суммы газом — поступило от украинской стороны. "Мы готовы проводить переговоры, чтобы в счет этого нам был поставлен газ", — подчеркнул он.

В ноябре 2014 года "Нафтогаз" обратился в арбитраж Стокгольма с требованием взыскать с "Газпрома" около 17 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов по транзиту, а также пересмотреть тарифы и условия транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около 4,7 млрд долларов в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Газпром" оспорил данное решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.

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28 ноября в Вене состоялись российско-украинские консультации по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины".

Ранее сообщалось, чтотехнические консультации по газу в формате ЕС-Украина-Россия, которые должны были пройти 29 ноября в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Экспертные консультации должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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