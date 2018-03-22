Россия оспорила решение суда по спору с "Нафтогазом"

Сегодня, 15:57

"Газпром" обратился в апелляционный суд, чтобы отменить часть "приговора"

Фото: AFP
Фото: AFP

Российский "Газпром" 21 марта подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции.

Газовый монополист добивается частичной отмены решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Нафтогазом" в споре о контракте на поставки газа, сообщает пресс-служба компании.

В "Газпроме" сообщили, что арбитры "превысили свои полномочия" при вынесении решений, а также "допустили серьезные процессуальные ошибки".

Решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, вынесенное 28 февраля 2018 года, "Газпром" также не устраивает Россию, однако оспорено оно будет позже. 

Напомним, в декабре-2017 года  "Нафтогаз" заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:

  • Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы
  • "Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса
  • благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила $1,8 млрд на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Впрочем, "Газпром" до этого тоже был уверен в своей победе и видел "радужные моменты" – Украина должна была заплатить $2 млрд, а контракт 2009 года остался действующим до 2019 года. Но ситуация изменилась - срывом поставок газа Россия нарушила требование суда о том, что Украина в 2018-2019 годах обязана закупать у "Газпрома" минимум 5 млрд куб. м газа в год. Кроме того, "Газпром" захотел расторгнуть контракт, а это решение признает его действующим до 2019 года.

Второе решение суда – по транзитному контракту – обязало "Газпром" заплатить "Нафтогазу" штраф. По итогам двух решений суда "Газпром" должен Украине $2,56 млрд. Деньги Россия не заплатила, Украина насчитывает пеню за каждый день просрочки.
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"Сегодня"

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