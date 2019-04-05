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Россия потратит на Крым еще 15 миллиардов долларов

Сегодня, 11:05

В Кремле решили продлить программу развития аннексированного полуострова

Фото: Getty Images
Россия потратит на Крым еще 15 миллиардов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ffc/04c/5c8ffc04c719f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ffc/04c/5c8ffc04c719f.jpg Экономика В Кремле решили продлить программу развития аннексированного полуострова

Россия продлит программу "развития Крыма и Севастополя" до 2025 года, увеличив ее финансирование на 200 млрд рублей. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров

Стоимость программы на данный момент составляет 878 млрд рублей. После увеличения финансирование превысит триллион рублей (15,29 млрд долларов).

По словам Назарова, в программу хотят включить мост через Севастопольскую бухту и Гераклейскую рокаду в Севастополе, а также реконструкцию дороги на южном берегу Крыма и строительство юго-восточного объезда Симферополя. Назаров отметил, что в нынешнюю программу эти проекты не укладываются ни по срокам, ни по деньгам – по предварительным оценкам, оккупированному Севастополю нужно еще около 70 млрд руб., Крыму – около 130 млрд руб..

Крымская программа в России была принята в августе 2014 года, с тех пор в нее неоднократно вносились правки. В последний раз – в сентябре 2018 года – программу продлили до 2022 года, а расходы на нее выросли на почти на 5% (свыше 40 млрд рублей). Таким образом, ее общая стоимость возросла до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). 

В марте 2019 года Назаров сообщил, программу планируют увеличить еще на 50 млрд рублей. После этой корректировки расходы федерального бюджета могут вырасти примерно на 5,7% – до 927,8 млрд рублей.

Напомним, ранее опрос показал: россияне заметили, что аннексия Крыма ухудшила их уровень жизни. При этом большинство опрошенных граждан РФ продолжают поддерживать аннексию полуострова.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. Ранее "Сегодня" выяснили, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:

В конце февраля 2019 года в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

Согласно исследованию  британского аналитика Скотта Джонсона, за пять лет оккупации Крыма экономика России потеряла 150 млрд долларов, или 10% по сравнению в 2013 годом. 

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Тег Россия, Крым, расходы, Назаров, аннексия, аннексия Крыма, экономика России

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Источник:

Интерфакс

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