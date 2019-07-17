Россия резко нарастила транзит газа через Украину из-за остановки "Северного потока"

В "Укртрансгазе" сообщили, что транзит вырос на 25%

Фото: "Укртрансгаз" / Facebook.

Российский "Газпром" увеличил транзит газа в страны Евросоюза через территорию Украины на 25%, или 60 млн куб. м в сутки из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток". Об этом 17 июля сообщается на странице "Укртрансгаза" в Facebook.

"По состоянию на утро 17.07.2019 заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м / сутки. Таким образом словацкое направление загружено на 99% (через межгосударственную точку газоизмерительной станции) "Ужгород", – отмечает пресс-служба компании.

В "Укртрансгазе" подчеркнули, что существующие свободные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины позволяют дополнительно перекачивать в Европу объемы газа, эквивалентные максимуму "Северного потока – 2" и условного "Северного потока – 3" вместе взятых.

"Очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что накануне в "Нафтогазе Украины" заявили о готовности украинской ГТС к увеличению заявки на транзит российского газа. В компании добавили, что обе ветки газопровода "Северный поток" не будут работать две недели из-за ремонта.

В июне президент Украины Владимир Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.

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