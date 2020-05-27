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Россия вернулась к транзиту газа в ЕС по "трубе" в обход Украины

27 мая, 17:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Газопровод "Ямал - Европа" снова работает на прокачку топлива в западном направлении

Российский "Газпром" и его партнеры восстановили транзит по газопроводу "Ямал – Европа", который был фактически остановлен днем ранее. Прокачка газа в западном направлении – из России в Европу – возобновилась около 12 часов 27 мая, свидетельствуют данные оператора немецкой газотранспортной системы (ГТС) Gascade.

При этом в целом на 27 мая клиенты зарезервировали транзит более 18 млрд кубометров газа – по 767 тыс. кубов в час. За первый час по "трубе" прошло даже больше голубого топлива – 897,7 тыс. куб. м газа.

Днем ранее физический поток газа по газопроводу "Ямал – Европа" прекратился на границе Польши и Германии из-за отсутствия заявок. В середине дня 26 мая поставки шли в восточном направлении – из Германии в сторону Польши, а к ночи снова прекратились.

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Необычный режим работы газопровода связан с тем, что 17 мая завершилось действие долгосрочного контракта на транспортировку российского газа. После этого мощность "трубы" распределяется на аукционах различного срока – от года до нескольких часов.

Как отмечают участники рынка, дефицит заявок, а следовательно и транзитного газа, продлится до конца мая. А на июнь клиенты выкупили 93% мощностей газопровода "Ямал – Европа". Также уже забронированы 80% мощностей на третий квартал 2020 года. А 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (октябрь-2020 – сентябрь-2021).

Напомним, газопровод "Ямал – Европа" проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. "Труба" способна прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ — совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.

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/ Фото: gazprom.ru

Напомним, ранее Польша заявила о планах в конце 2022 года расторгнуть контракт с российским "Газпромом" "Ямальский контракт" на поставку 10 млрд куб. м газа в год. Компания PGNiG анонсировала решение заранее в соответствии с условиями соглашения. Отказаться от контракта Польше позволит диверсификация поставок газа, в частности, контракты на поставки LNG, а также покупка месторождений газа в Северном море.

К слову, Украина еще в 2019 году подписала с Польшей и США меморандум о сотрудничестве в сфере поставок LNG. А 27 мая Кабинет министров утвердил еще один документ – меморандум с американской Louisiana Natural Gas Exports, согласно которому планируется наладить импорт сжиженного газа в Украину через Польшу. США уже неоднократно заверяли, что готовы сделать из Украины газовый хаб. Зачем это нужно и что думают о таких амбициозных планах специалисты, узнавайте из сюжета:

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Россия Польша транзит Европа газопровод транзит газа ямал

Источники: Сегодня , ТАСС

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