Россия захотела свободного транзита нефти по Черному морю

Депутат российской Думы пожаловался на "совершенно неприемлемые" санкции

Фото: Getty Images

РФ считает, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала, и заинтересована в свободном транзите энергоносителей в этом регионе. Такой вопрос собирается поднять российская делегация на пленарной сессии Генассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявил депутат Госдумы РФ, руководитель российской делегации в ПАЧЭС Михаил Емельянов.

"Главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем на пленарной сессии, — это Черноморский регион как транспортный коридор для транзита энергоносителей. И в этом контексте мы, естественно, заинтересованы в максимальной свободе движения в регионе как самих продуктов, так и капиталов, рабочей силы, всего, что с этим связано. Мы заинтересованы в беспрепятственном развитии транзита по Черноморскому региону для того, чтобы экспортировать свою нефть и чтобы другие страны, которые ее добывают, также могли экспортировать энергоносители", — сказал Емельянов.

По его словам, для России "совершенно неприемлемы те санкционные методы, которые использует Запад, те методы недобросовестной конкуренции, когда давление идет на отдельные страны для того, чтобы перекрыть транзит российскому газу, российской нефти, как это было с "Южным потоком". Емельянов убежден, что парламенты стран ПАЧЭС могут противодействовать санкционной политике.

"От парламентов очень много зависит. Поэтому мы хотим добиться взаимопонимания, что при транзите энергоносителей надо руководствоваться прежде всего экономическими интересами, а не политическими. Политика не должна мешать развитию экономики", — считает российский депутат.

Напомним, в 2017 году Украина ввела санкции против филиалов так называемого "Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морских портах". А в 2019 году был введен в действие ряд санкций против российских юридических и физических лиц, в частности компаний, которые были причастны к организации через железнодорожных и автопассажирских перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу.

Кроме того действия России в Азовском и Черном морях осуждают и на Западе. Так, 25 октября в Европарламенте была принята резолюция, которой осуждаются действия России в Азовском море, милитаризация оккупированного Крыма и блокада украинских портов.

Как сообщалось, из-за санкций российские порты Черного моря потеряли миллионы рублей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия захотела свободного транзита нефти по Черному морю". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"