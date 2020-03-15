Российский журналист объяснил, почему скрепы – это очень дорогое удовольствие

Россиянам очень нравятся державность и парады, пока не приходится за них платить, говорит Невзоров

Народ России был бы вполне зажиточным, если бы высшее руководство страны не тратило заработанные на продаже нефти и газа деньги на военные авантюры и поддержку авторитарных режимов за рубежом. Кроме того, устроенное Саудовской Аравией падение цены нефти тоже ударило по России .

Об этом депутат Госдумы РФ четырех созывов, известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Вот мы видим, что с самой вершины Спасской башни кремлевский муэдзин опять затянул старую песнь о нефтяных интригах зловредного Запада, … что скрепы – это очень дорогое удовольствие. И конфликт с миром и цивилизации требует серьезных затрат от каждого россиянина. Это война миров, и никому она на фиг не нужна, и абсолютно она разорительна для России. Но, правда, есть надежда, что этот новый этап обнищания будет интересней, чем все предыдущие", – иронизирует журналист.

Он предположил, что русским это нравится и они испытывают очередной восторг.

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"Это страна экономических парадоксов. Русские опять получили возможность убедиться, что кнопочка, которая включает и выключает их благополучие, в первую очередь финансовое, она находится не в Кремле, а в совершенно другом месте. И какая-то брюссельская зараза, возможно, жидомасон, а может, даже и гей одним нажатием этой кнопочки может взять и обнулить сбережения россиян, превратить в пыль зарплаты и удалить благополучие. Потому что рубль всегда был и будет бледной тенью евро и доллара, рабски от них зависимой. И дело совсем не только в нефти", – продолжает публицист.

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Он не исключил, что россияне начнут задавать вопрос, куда уходят их деньги?

"Понятно, что во имя скреп приятно и обнищать, но найдутся какие-нибудь россияне, которые сядут, возьмут карандашик и проведут ревизию, а на что, собственно, потратились их деньги? И если он очень захочет, россиянин получит удивительный список своих покупок и с удивлением выяснит, что он чертову тучу заработал денег на чеканку дурацких медалей. Что здесь он купил пять заклепок для сирийского истребителя. А здесь он купил изумрудик для поповского облачения. А здесь он потратился на то, чтобы вылечить триппер у какого-нибудь донбасского уголовника. Вот мы видим, каким образом используются налоги. И это всё вместо теплой обуви внукам, колбаски или очередного ипотечного взноса", – говорит Невзоров.

По его мнению, для особо впечатлительных граждан РФ эти мысли могут стать убийственными.

"Потому что россиянам очень нравится державность, им очень нравятся парады, им очень нравятся "Панцири", "Тополя", другие носители величия, но только до той минуты, пока они не узнают, что платят-то они за них сами. Вот как только они это начинают понимать, тут восторги, как правило, прекращаются", – резюмировал журналист.

Напомним, ранее Невзоров объяснил, как оккупация Крыма бьет по развитию РФ .

Также ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент РФ Владимир Путин нашел позитив в обвале цен на нефть .

Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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