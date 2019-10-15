Рост цен и экономики: МВФ улучшил прогнозы для Украины

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года составит 3%. Такой обновленный прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ). При этом свежий прогноз Минэкономразвития говорит о росте ВВП Украины на 3,2%.

Ранее МВФ прогнозировал рост украинской экономики на 2,7%. Таким образом, прогноз был улучшен на 0,3 процентных пункта. Прогноз на 2020 год МВФ улучшать не стал и оставил на уровне тех же 3%.

Ранее новости "Сегодня" писали, что внесенный Кабмином проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%, но ко второму чтению правительство его улучшит.

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МВФ также считает, что инфляция в Украине к концу 2019 года замедлится до 7% с нынешних 7,5% (в годовом исчислении). В 2020 году рост потребительских цен притормозит еще больше – до 5,6%. При этом правительство и Нацбанк рассчитывают замедлить инфляцию в Украине до 5% к концу 2020 года.

О том, какие показатели Кабмин Алексея Гончарука закладывает в проект бюджета на следующий год, узнавайте из нашего сюжета:

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