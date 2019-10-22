Рост экономики в Украине превысит прогнозы: в НБУ назвали четыре фактора

На динамику ВВП позитивно повлияли и внутренние, и внешние тенденции

Фото: Pressfoto / Freepik

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года, который ожидался на уровне 3%, превысит прогнозы. Об этом заявила первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью "Укринформу".

По словам Рожковой, ВВП вырастет сильнее, чем прогнозировали, из-за влияния четырех факторов, первый из которых – макрофинансовая стабильность.

"Сегодня у нас есть тренд на четкое снижение инфляции, стабильный валютный рынок, доверие инвесторов и населения к финансовой системе Украины", – сказала Рожкова.

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Вторым фактором стала очистка банковского сектора, что тоже сыграло положительную роль, отметила Рожкова. Третьим – внешние факторы и ситуация на экспортных рынках.

"Мы видели, что цены на наш экспорт в силу целого ряда факторов шли вверх, тогда как цена на газ снижалась – а мы импортируем газ – и это также сыграло в нашу пользу", – сказала она.

Четвертым фактором, по словам Рожковой, оказался рекордный урожай.

"Когда мы делали прогноз на 2019 год и последующие, наши специалисты говорили, что не бывает два года подряд рекордного урожая, и что тенденция обязательно пойдет на спад. Но произошло неожиданное, и это плюс, который сыграл свою роль", – добавила замглавы НБУ.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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