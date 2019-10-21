Рост прожиточного минимума дорого обойдется бюджету – эксперт

Специалист рассказал, что нужно сделать для роста соцстандартов

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

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Повысить прожиточный минимум до реального уровня 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"На сегодняшний день официальный прожиточный минимум не соответствует реальному, что подтверждают органы статистики. Поэтому задача правительства по его (прожитминимума. – Ред.) повышению является важной и необходимой. Однако такое решение только в сфере пенсионного обеспечения будет стоить сотни миллиардов гривен. Выполнение этой задачи без экономического роста невозможно", – отметил Несходовский.

В контексте предложения отвязать 150 видов соцпомощи от прожиточного минимума, эксперт напомнил: согласно Конституции именно прожиточный минимум является ориентиром для определения размера пенсий, социальных выплат и пособий.

По словам Несходовского, бизнес также определил ТОП-10 приоритетов, которые должно реализовать правительство, и которые будут способствовать экономическому росту и, как результат, позволят поднять прожиточный минимум.

"В частности, снижение нагрузки на заработную плату поможет увеличить реальный доход беднейшим слоям населения и уменьшит налоговую нагрузку на бизнес", – подчеркнул Несходовский.

Подробнее о предложениях властей по прожитминимуму узнавайте на сайте "Сегодня" – Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен.

А о том, как вырастут соцстандарты в следующем году, смотрите в сюжете:

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