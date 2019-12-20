Рост экономики замедлился: Госстат уточнил оценку

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале 2019 составляет 4,1%, при этом предварительная оценка была 4,2%.

Об этом сообщается в обновленных данных Государственной службы статистики.

Согласно предварительным данным, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1 105,5 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 26 286 гривен.

При этом, по оценке Госстата, реальный ВВП увеличился на 0,6% по отношению к второму кварталу 2019 года.

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Во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Ранее Госстат оценил рост экономики в третьем квартале 2019 году в 4,2% к третьему кварталу 2018 года и в 0,7% – до второго квартала текущего года.

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Госстат планирует обнародовать уточненные данные в марте 2020 года, а окончательные – в марте 2021 года.

Новости "Сегодня" писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%.

Ранее в инфляционном отчете Нацбанка отмечалось, что в третьем квартале 2019 года рост ВВП составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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