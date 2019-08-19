"Роттердам+" спас угледобывающую отрасль Украины от коллапса – эксперт

/ Фото: AFP

Введение формулы "Роттердам+" обеспечило выживание угледобывающей отрасли Украины, в первую очередь государственных шахт, находившихся на тот момент на грани коллапса. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".

"Привязка цены угля к международному индикативу (формула "Роттердам+". – Ред.) обеспечила выживание отрасли, находящейся на грани коллапса. В первую очередь, государственных шахт. До введения индикатива уголь покупался по 40 долларов, а из-за рубежа импортировался по 100 и более. Таким образом, госшахты испытывали дефицит средств для поддержания нормальной работы и выплаты зарплат. Единственным выходом было поднимать цену, которой невозможно было бы управлять в ручном режиме, то есть – привязать к рыночному индексу. В противном случае, задолженность по зарплате шахтерам составляла бы миллиарды гривен, а отрасль была бы парализована", – утверждает Марунич.

По его расчетам, если бы тогда сохранилась действовавшая на тот момент методика установления цен на уголь, за период с апреля 2016 по июнь 2019 гг. недополученная выручка госшахт составила бы 8 млрд грн.



Кроме того, сопредседатель Фонда энергостратегий подчеркнул, что одной из причин введения формулы "Роттердам+" была необходимость решить проблему блокады поставок угля из неконтролируемых территорий Донбасса и потери Украиной контроля над шахтами.

Реклама

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и перейти от ручного установления цены на уголь к использованию рыночного механизма.



Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что госшахты благодаря принятию формулы "Роттердам+" дополнительно получили за 2016-2018 годы более 10 млрд гривен.

В тренде США рассекретили документ о взрыве в Чернобыле

Читайте также: На Донбассе бастуют шахтеры из-за отсутствия зарплаты

Напомним, в марте 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба Амстердам – Роттердам – Антверпен.

8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". расследование по формуле Роттердам + длится более двух лет, в течение которых не было предъявлено никаких обвинений. Однако после заявления тогда еще главы предвыборного штаба "Слуги народа", а ныне депутата Александра Корниенко о том, что у президента планируют перезапуск всех антикоррупционных структур, САП и НАБУ активизировались по массе расследований.

При этом суд во второй раз не подтвердил обоснованность подозрений сотрудникам ДТЭК:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама