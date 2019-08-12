Рынок нефти страдает от торговой войны Китая и США: цены просели

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Цены на нефть упали до минимумов за полгода, после чего немного подросли. Но сегодня, 12 августа, котировки эталонных марок вновь снижаются на торгах в Азии. Рынок опасается, что затянувшийся торговый спор США и Китая плохо скажется на мировом спросе на топливо.

Так, к 8:56 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 58,26 доллара за баррель. За предыдущую торговую сессию цена контракта выросла до 58,53 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTIна электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени до 54,23 доллара за баррель. В пятницу WTI подорожала до 54,50 доллара за баррель.

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"Нефть продолжает реагировать на риторику торговой войны, – говорит аналитик Oanda Альфонсо Эспарца. – Саудовская Аравия готова пойти на серьезные меры, чтобы предотвратить свободное падение цен на нефть, однако пока непонятно, что это будут за меры".

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Напомним, президент США Дональд Трамп 9 августа допустил, что намечающийся на сентябрь очередной раунд торговых переговоров с Китаем не состоится: "Если удастся – отлично, если нет – тоже отлично". На позапрошлой неделе он не исключил введения новых пошлин на китайский импорт, после этого Народный банк Китая снизил курс юаня до минимума за 11 лет.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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