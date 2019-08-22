Рынок нефти замер: внимание трейдеров приковано к США

Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Цены на нефть опускаются в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии. Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам политики ФРС США и наращивания стимулов мировыми Центробанками. Это, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть, прогнозы по которому ухудшаются.

Так, 22 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:37 по киевскому времени составила 60,13 доллара за баррель. По итогам торгов накануне цена этих контрактов составила 60,3 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 55,59 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился до 55,68 доллара за баррель.

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Трейдеры ждут сигналов в отношении дальнейшей политики американского центрального банка. Так, 22 августа в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы (ФРС), на котором соберутся представители крупнейших мировых Центробанков. В пятницу, 23 августа, здесь запланировано выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Мероприятие в Джексон-Хоуле – это то, чего очень ждут рынки", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Оно, вероятно, станет движущим фактором для рынков на ближайшие пару дней", – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 0,25 п.п., до 2-2,25%, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики. Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов – на 3,1 млн баррелей.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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