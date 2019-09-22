Рынок земли: что ожидает фермеров и будет ли расти экономика

Снять мораторий на продажу земли надо было давно, - говорят в правительстве

/ Фото: Pixabay

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Открытый рынок земли и дешевые кредиты для фермеров. В Украине с 1 октября следующего года свободно будут продавать сельскохозяйственный наделы. Покупать наши гектары смогут только украинцы, но так называемое право "первой руки" предоставят аграриям, которые сейчас на этой земле работают. Что ожидает фермеров и будет ли расти экономика?

Николай Борисенко показывает свои владения. Осталось несколько дней самой жаркой поры для фермеров – жатвы.

Фермер из Черкасской области около двух тысяч гектаров арендует у селян. Говорит – только за рынок земли. Но, если правила будут прозрачными и понятными.

"Я приравниваю землю кстати: к машине, к дому, в квартиру. По моему мнению, человек, сдающий в аренду, а в случае чего захочет продать – он ​​не имеет такой возможности. А как он будет ею распоряжаться: перепишет внуку, сыну, если будут какие-то финансовые затруднения?"- делится мужчина.

Снять мораторий на продажу земли надо было давно, – говорят в правительстве. Ведь это – большие деньги.

"Чтобы наша страна была успешной – нам нужно расти на 5-7 процентов в год. Для того, чтобы расти на 5-7 процентов в год, нам крайне необходимо снять эти советские ограничения", – убежден премьер Алексей Гончарук.

Без ограничений торговать землей не получится. Законопроект, который 1 октября должна рассмотреть Рада, не предусматривает того, что иностранцы смогут покупать украинские гектары.

"Покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, об арабах или об инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред", – уверяет президент Владимир Зеленский.

Сейчас в Украине 42 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. Государственные и коммунальные – будут продавать на публичных торгах, чтобы – никакой коррупции.

В Офисе президента убеждают – рынок земли не откроют, пока не предусмотрят и не примут все механизмы защиты прав и интересов прежде всего наших граждан. В покупке земли украинцам предоставят так называемое право "первой руки".

Монополий тоже не будет, – убеждают в профильном министерстве.

"Не может быть в собственности более 15% области и не более 0,5% всей страны", – говорит Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Люди боятся, что в Украине может исчезнуть малый и средний фермерский бизнес.

"Будут вычеркнуты из рынка земли малые и средние предприятия. Также никто не сможет начать свое дело, я о молодежи" ,- опасается Юрий Крутько, фермер из Новоукраинки.

В мире всего шесть стран, где действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это Конго, Таджикистан, Северная Корея, Куба, Венесуэла и пока Украина.

"Рынок земли способствует, чтобы в селе начались новые движущие процессы, а это значит, что в село зайдет действительно индустрия, что в село зайдут действительно профессиональные кадры, которых сейчас, к сожалению, нет", – говорит Алекс Лисситса, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

И не будет, – если рынок земли открыть, уверен лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Не нужное вешать лапшу людям на уши и землю продавать – земля должна кормить украинцев. И причем не раз кормить, когда они продали этот пай. Потому что через полгода потратили эти деньги и что они потом будут делать. Где потом возьмут деньги, чтобы кормить себя и семью", – убежден политик.

Чиновники думают о деньгах. Но не о человеческих, а о банковских. Обещают дешевые кредиты будущим фермерам.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

19 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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