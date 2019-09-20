В Кабмине обнародовали проект закона о рынке земли

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в пятницу, 20 сентября, обнародовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан, чтобы сформировать законодательное поле для рыночного оборота земель с/х назначения, обеспечить конституционные прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков с/х назначения гражданами и юрлицами Украины.

В проекте сказано, что право собственности на земельные участки сельхозназначения могут иметь:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждения в течение одного года со дня приобретения права собственности", – говорится в документе.

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При этом общая площадь земучастков в собственности гражданина или юрлица Украины "с учетом связанных лиц" не должна превышать 15% в пределах одной области и 0,5% – в пределах страны.

"Преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет ее арендатор, при условии уплаты им цены, по которой она продается", – говорится в законопроекте.

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Новости "Сегодня" писали, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

19 сентября 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

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