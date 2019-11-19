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Рынок земли для россиян закрыт: у Зеленского рассказали о спецконфискации

19 ноября, 11:28

Уполномоченный президента рассказал о важной норме «земельного» закона

/ Фото: Сегодня

В принятом Верховной Радой в первом чтении законе о рынке земли будет прописана норма, согласно которой россияне не смогут покупать украинскую землю, а у компании будут конфисковывать ее, если там окажется среди основателей гражданин России. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

По его словам, в законе будет предусмотрена спецконфискация. Покупать землю смогут только те граждане Украины, у которых также нет двойного гражданства.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ред.) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана. У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не офшор на Кипре, потом еще один офшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", – сказал Лещенко.

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Он напомнил, что в любом случае вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на референдум и решение примет украинский народ.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли и его принятия в первом чтении президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности.

Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. А для иностранных покупателей тоже есть условие.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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земля россияне рынок земли Роман Лещенко

Источник: Интерфакс-Украина

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