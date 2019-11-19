Рынок земли: лимиты на покупку участков будут пересмотрены

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Максимальный лимит на землю в одни руки – он тоже, скорее всего, будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", – заявил Разумков.

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Напомним, принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня" – "Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

Также ранее в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что рынок земли – это не о том, что кто-то хочет купить или продать, а о том, "чтобы каждый мог делать то, что посчитает нужным" чисто и прозрачно.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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