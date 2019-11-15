Рынок земли: Милованов пообещал украинцам дешевые кредиты

Министр добавил, что такая поддержка доступна только малому фермеру

/ Фото: Pixabay

Украинцы смогут покупать землю в кредит по ставке 3-5% годовых в гривне после принятии закона об обороте земель сельскогохозяйственного назначения. Об этом 15 ноября написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне", – сообщил он.

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При этом министр в комментариях добавил, что такая поддержка доступна только малому фермеру, и пообещал вскоре "расписать детали".

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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