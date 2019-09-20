Рынок земли в Украине: фермеры боятся "страшилок" об иностранцах

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Допускать или не допускать иностранцев к рынку земли, который откроется в октябре следующего года? Этот вопрос вызывает наибольшую дискуссию среди заинтересованных лиц. А порой, как сыронизировал президент Украины Владимир Зеленский, даже перерастает в мифотворчество "про китайцев, арабов или инопланетян".

"Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, – это бред. Земля – это собственность граждан. Но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю. Полноценное – это право владеть, пользоваться и распоряжаться землей", – объяснял глава государства.

Позицию власти относительно иностранцев озвучил и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В существующей модели собственники земли – гражданин Украины и украинская компания, которая подает отчетность, платит здесь налоги и инвестирует в украинскую землю. Другого варианта быть не может", – сказал он.

Это означает, что при открытом рынке земли иностранцы смогут совершать операции с украинскими полями. Но только после регистрации юридического лица в Украине. И, по словам премьера, украинцы не должны выгонять иностранных инвесторов.

"У нас есть иностранные компании, которые работают, ничего страшного здесь нет. В большинстве случаев это (участие иностранцев. – Ред.) приводит к тому, что приходят инвестиции, техника, создаются рабочие места, платятся налоги… Иностранцы часто относятся к исполнению обязанностей не хуже, чем другой собственник <…> Должны ли быть инструменты участия цивилизованных людей, которые здесь и сейчас работают или нужно их выгонять – у меня нет ответа, что их нужно выгонять", – сказал премьер во время встречи с аграриями 19 октября в Киеве.

"Иностранцы дают сигнал всему миру, что в Украине можно работать, показывают, что это прибыльно", – добавил эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Граб.

Но такие аргументы отнюдь не успокаивают аграриев: слова о продаже земли иностранцам на каждой встрече встречают осуждающим гулом.

Чего боятся фермеры

Юрий Ляшенко – директор животноводческого предприятия в Черкасской области. Для ведения хозяйства он арендует 9 тыс. гектаров земли. Мужчина переживает, что иностранец предложит собственнику участка большую сумму, а с ним разорвет деловые отношения.

"У меня 1200 голов дойного стада, – рассказал сайту "Сегодня" Ляшенко. – Все деньги вкладываю в животноводство – по 7 млн в год трачу. Молоко стоит копейки. Как мне быть, когда эту землю купит кто-то другой? В иностранцев большие ресурсы, а у нас этих денег нет".

Цена земли, по прогнозам экспертов, с отменой моратория действительно будет расти, а иностранные инвесторы повысят спрос на участки.

"Мы понимаем, что иностранцы могут вызвать неконтролированый рост цены и поток больших инвестиций одномоментно", – говорит Роман Граб.

Чтобы защитить малых и средних фермеров, в Минфине предложили запустить программу компенсации кредитов на покупку земли, которая позволит удешевить займы до 5%. В проекте бюджета-2020 уже прописана соответствующая расходная статья.

Однако чтобы воспользоваться такой программой, малым сельхозпроизводителям придется перейти в легальную плоскость, подчеркнули специалисты.

"Чтобы зайти на рынок земли, они должны легализировать бизнес, обороты, упорядочить бухгалтерию, – подчеркнула сельская голова Людмила Музычко. – А им нецелесообразно – они семьями обрабатывают [землю], и нет нужды вести бухгалтерию. Часто не вытягивают [бизнес], поэтому на едином налоге".

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Однако и идея государственной компенсации в целом – это рискованная затея, предупредил экономист Борис Кушнирук.

"Им нужен кредит на 30 лет. Вы можете им 30 лет компенсировать ипотеку? Бред! – недоумевает экономист. – Каждый год вы должны находить деньги на компенсацию фермерам, а у вас эти средства будут? А их достаточно? А если количество фермеров увеличится, вы будете увеличивать объем средств? А если у вас не будет этих средств? А если инфляция? А если экономический кризис? Будут задерживать компенсации – и будут страдать либо банки, либо фермеры".

Более подходящим, по его мнению, было бы использование механизма рассрочки.

"Земли, которые есть у государства, земли запаса – именно их стоит использовать для продажи крестьянам для ведения фермерских хозяйств, – убежден экономист. – Просто даете рассрочку с условием уплатить примерно 15% от стоимости актива, а все остальное – на 30 лет под 2-3% годовых. И тогда не нужно никаких компенсаций".

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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