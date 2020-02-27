"С 2021 года кардинально изменится подход в налогообложении земли": интервью с Романом Лещенко, часть 2

В первой части интервью с уполномоченным президента по вопросам земли Романом Лещенко мы поговорили о его должности, об основных мифах о земельной реформе и о том, сколько она продлится. В продолжении разговора – о теневом рынке земли и новом налогообложении.

- Роман Николаевич, можете оценить объем теневого рынка земли?

- По нашим оценкам, в Украине сейчас около 10-12 млн гектаров находятся в тени. По документам отчетности органов налоговой и статистики мы видим, что эти земли как бы не обрабатываются, на них ничего не выращивается. А по системам спутниковой навигации видим, что там вовсю выращивается сельхозпродукция. Сегодня спутниковая система позволяет сканировать процесс вегетации растения в режиме реального времени и с погрешностью до 1 тонны определять вал зерна на теневых землях.

Такая ситуация сегодня и на землях Министерства обороны, и на землях разного рода госпредприятий, на землях колоний, на так называемых деградированных территориях, например возле Чернобыльской зоны. Засеяны поймы рек. Например, возле легендарной Стоянки по Житомирской трассе посмотрите, что происходит в защитной полосе речки Ирпень. Поля засеяны кукурузой. И это все теневой оборот. Это зерно потом выходит на рынок и через фиктивный экспорт уходит из страны. Причем с помощью разных схем, так называемых "скруток", фиктивных компаний-однодневок, продают все через офшорные компании без надлежащего уровня трансфертного ценообразования, а затем требуют возврата НДС, загоняя государство в миллиардные убытки.

Никто же не оспаривает тот факт, что у нас и сегодня существует рынок земли. Но он существует в теневом измерении. Зайдите на любой сайта недвижимости, в разделе "продам-куплю пай" выбрать область, населенный пункт, и дельцы предложат тысячу вариантов и схем.

Еще недавно мы имели более 10 мл га государственной земли. А по результатам инвентаризации оказалось, что у нас уже менее 7 млн га госземли. То есть за время действия моратория более 3 млн га были выведены из государственной собственности.

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Сегодня президент дал поручения НАБУ провести расследование всех фактов нарушений. И уже есть первые результаты. НАБУ вручило подозрение всей верхушке Академии аграрных наук Украины, которая сегодня имеет очень серьезные проблемы в части целевого использования земель, которые пребывают у нее на балансе.

У нас сегодня существует целый рынок земельных завещаний, владения землей на праве эмфитевзиса. Причем оборот эмфитевзиса вышел уже на уровень, который просто невозможно не замечать. У нас бабушка из Винницкой области переписывает землю по завещанию на чужого ей человека из Харьковской области, который в прошлом работал в прокуратуре, а сегодня собирает завещания по Винницкой области. Это тоже схема. И в реестре видим миллионы гектаров земли на праве эмфитевзиса.

Еще при предыдущей власти начался процесс передачи земель из геокадастров на места (хотя это было абсолютно незаконно, потому что регулировалось не законом, а подзаконным актом). И, пока передавали, много земель "потеряли".

Поэтому вариант "давайте оставим все, как есть" абсолютно не является предметом дискуссии. Рынок нужно детенизировать, вывести его в белую плоскость. Если человек хочет продать землю, то он должен продать ее официально, получить деньги в безналичной форме, уплатить налоги в местный и государственный бюджеты, получить соответствующие правоустанавливающие документы.

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- Так о каких суммах на теневом рынке земли может идти речь?

Объем теневой экономики сельскохозяйственной продукции – это не менее 10 млрд долларов. Мы когда калькулируем общий массив такой земли, просто шокированы тем, насколько теневой оборот давит на рынок. Он же создает целую пирамиду конвертационных центров, фиктивных экспортов, нелегальных перевозок и т. д. И это все не учитывается. В тени зерно вырастили, в тени переработали, зерновой шрот отдали в животноводство, которое тоже в тени.

- Каким образом планируется решить вопрос с землями, которые сегодня формируют серый рынок сельхозпродукции?

- С 2021 года в рамках земельной реформы будет кардинально изменен подход в налогообложении. Сегодня, если ты единоличник, ты платишь, образно говоря, две копейки, если ты аграрий на 4-й группе единого налога, платишь больше. За "бесхозные" земли никто не платит. А по новой системе налогообложения, независимо от того, кто ты – фермер, единоличник или товаропроизводитель – будет взиматься фиксированный налог за гектар в соответствии с нормативно-денежной оценкой. Параллельно с этим будет унифицирована нормативно-денежная оценка, потому что сегодня очень странная ситуация, когда на одном поле разные земельные паи могут иметь разную оценку, притом разительную. Это делалось искусственно для занижения оценки земли. И от этого теряют и собственники, и громады.

- Как может измениться размер оплаты за землю?

- У собственников паев, которые работают на земле как единоличники, ставка налога повысится. А для фермеров и аграриев, которые работают на 4-й группе налога, ничего не изменится.

- А кто будет платить за землю, которая якобы никому не принадлежит?

- Если земля не имеет собственника, за нее, безусловно, должна платить соответствующая громада.

Кстати, это еще один миф – что местные громады останутся без денег, если громадам передадут землю. Наоборот. Мы проводили совещание с главами громад, к нам приезжали более 500 человек со всей Украины. Так вот они заинтересованы в получении прав распоряжаться этой земли, потому что это доходы местных бюджетов. И они нас просят, чтобы мы выровняли ставку налогообложения. Потому что у нас есть и те, кто совсем не платит, и те, кто платит по 1,5% от нормативно-денежной оценки, имея в распоряжении по 500 и по 1000 га земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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