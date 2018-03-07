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"С больной головы на здоровую": в России объяснили срыв поставок газа в Украину https://www.segodnya.ua/img/article/11205/57_main.1520425831.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11205/57_tn.1520425831.jpg Экономика Медведев обвинил украинскую сторону в непоследовательности

"С больной головы на здоровую": в России объяснили срыв поставок газа в Украину

Сегодня, 14:29

Медведев обвинил украинскую сторону в непоследовательности

Фото: AFP
Фото: AFP

"Нафтогаз Украины" предлагал привести контракт на закупку газа в соответствие с решением Стокгольмского арбитража, но его предложения не соответствовали этому решению. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам "Нафтогаз" также предложил ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги (за предоплату поставок газа в марте – Ред), так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что "в связи с прозвучавшими претензиями "Нафтогаза Украины" об отказе "Газпрома" поставлять газ с 1 марта, несмотря на полученную предоплату, а также о требованиях к нам возместить связанные с этим убытки "Нафтогаза", хотел бы обратить внимание не непоследовательность украинской стороны".

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта уведомление "Нафтогазу" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", – добавил зампред правления "Газпрома".

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром"  компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов. 

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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