С миллионами, но без недвижимости: у Полторака выросли доходы

Министр обороны пользуется номером в гостиничном комплексе и квартирой в Киеве

Фото: Минобороны Украины

С миллионами, но без недвижимости: у Полторака выросли доходы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/374/3d9/5ca3743d96a1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/374/3d9/5ca3743d96a1b.jpg 2019-04-02T17:45:00+03:00 Экономика Министр обороны пользуется номером в гостиничном комплексе и квартирой в Киеве

Министр обороны Украины Степан Полторак обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. Она размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Общая сумма доходов министра обороны за прошлый год превысила 3,41 млн гривен, из которых зарплата – 1,11 млн гривен, выплаты при увольнении с военной службы – 1,93 млн гривен, проценты по банковским вкладам – 120,38 тыс. гривен, пенсия – 29,32 тыс. гривен, а гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам – 223,38 тыс. гривен.

У Полторака нет недвижимости, но он пользуется номером (41,65 кв. м) в гостиничном комплексе Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также квартирой (90,7 кв. м) в Киеве, которая находится в собственности его сына Игоря.

Министр имеет 162 тыс. долларов наличными, а в банках – 21,56 тыс. долларов и несколько гривневых вкладов на общую сумму 1,09 млн гривен.

В собственности супруги Инны – квартира (66,7 кв. м) в Харькове и автомобиль Mini Cooper 2015 года выпуска. За прошлый год она получила доход в виде процентов от банковских вкладов на общую сумму 84,09 тыс. гривен. У нее есть наличными 180 тыс. гривен и 93 тыс. долларов, а также 20,5 тыс. евро и 632 тыс. гривен на счетах в банках.

Напомним, доходы Полторака в 2017 году составили 951,2 тыс. гривен.

Ранее декларации о доходах за 2018 год подали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, а также другие члены Кабинета министров и чиновники.

В феврале Полторак рассказал о присутствии кораблей НАТО вблизи Украины:

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