Саакашвили выступает за активный диалог с Радой, чтобы кардинально реформировать Украину

Кандидат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаил Саакашвили заявил, что для него важно наладить эффективное взаимодействие с парламентом, чтобы продвигать реформы и привлекать в Украину инвестиции.

Об этом он сообщил представителям СМИ перед встречей с фракцией "Слуга народа".

"Для меня очень важно усилить работу с парламентом, потому что во всех изменениях, во всех реформах важно, чтобы было как можно большей стейкхолдеров – людей, которые заинтересованы и хотят проводить эти реформы. Надо отодвигать в сторону олигархические и частные интересы и максимально все сделать, чтобы освободить украинский бизнес. Украинский бизнес сейчас находится в феодальной зависимости от государства", – сказал он.

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И добавил, что является сторонником интеграции Украины в мировое сообщество и за развитие европейского вектора, но на украинских условиях. Саакашвили предложил использовать свой большой опыт переговоров с международными организациями с пользой для Украины.

Политик добавил, что Украина сейчас нуждается в неординарных подходах к экономическим реформам.

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"Все, что мы делали в Украине последние 30 лет в этом экономическом смысле, не сработает. Все надо делать с точностью наоборот. Если делать, как всегда, это закончится очень плачевно", – сказал Саакашвили.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Михеил Саакашвили, которого пригласили на должность вице-премьера в правительстве Украины, считает макрофинансовую помощь Международного валютного фонда Киеву недостаточной и планирует попросить у МВФ еще 8 млрд долларов для Украины сверх того, что Фонд мог бы выделить.

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Напомним, что возможное назначение Саакашвили в правительство Украины было встречено в Грузии с яростью, ее высокопоставленные чиновники пригрозили отозвать посла из Киева и пересмотреть дипотношения между двумя странами.

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