Саакашвили попросит у МВФ еще 8 млрд долларов для Украины

Политик утверждает, что Зеленский поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом

Михеил Саакашвили, которого пригласили на должность вице-премьера в правительстве Украины, считает макрофинансовую помощь Международного валютного фонда Киеву недостаточной.

В опубликованном 25 апреля интервью Financial Times, он призвал МВФ как минимум удвоить объем обещанной программы на 8 млрд долларов, из которых 4 млрд должны быть выделены уже до конца года.

Саакашвили считает, что Украине в этом году потребуется по крайней мере вдвое больше денег, поскольку грозящий ей экономический кризис из-за коронавирусаусугубляется войной на востоке страны.

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"Президент хочет, чтобы я отвечал за переговоры с МВФ. У меня есть в этом опыт", – отметил он.

Также в интервью политик призвал "обратиться к политическому руководству" США для увеличения объемов финансирования украинской экономики со стороны МВФ, назвав это "вопросом выживания" страны.

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Своими главными задачами на будущем посту вице-премьера Саакашвили назвал дерегулирование и более дешевое кредитование бизнеса, что позволит малому и среднему предпринимательству увеличить свой вклад в экономику.

"Зеленского привели с мандатом изменить все. Либо он прямо сейчас осушит болото, либо болото осушит его. Тот факт, что он выдвинул меня, показывает, что он ищет смелые и рискованные решения", – считает бывший одесский губернатор.

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Напомним, что возможное назначение Михеила Саакашвили в правительство Украины было встречено в Грузии с яростью, ее высокопоставленные чиновники пригрозили отозвать посла из Киева и пересмотреть дипотношения между двумя странами.

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