Саакашвили анонсировал дату своего возможного назначения в Кабмин

Сегодня кандидат в вице-премьеры провел собеседование в Слуге народа

Президент Владимир Зеленский предложил Михеилу Саакашвили пост вице-премьера, однако на сегодняшнее внеочередное заседание вопрос назначения так и не вынесли. Политик уже анонсировал, что якобы депутаты соберутся в парламенте 30 апреля и тогда будет рассмтриваться его вопрос. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", – написал он.

Саакашвили подчеркнул, что готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать старую систему в Украине, поскольку сейчас "самое серьезное экономическо-общественное испытание, которое доводилось пройти Украине за все годы независимости.

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"Большой общественный резонанс, связанный с сегодняшними событиями, доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу", – добавил политик.

Отметим, что в "Слуге народа" называют дату следующего внеочередного заседания Рады примерно 30 апреля – 1 мая.

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А тем временем руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснял, почему Зеленский позвал Саакашвили в Кабмин. Ему для успешной деятельности необходимы неограниченные полномочия – могут быть проблемы со Шмыгалем, считает эксперт.

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Как сообщали новости "Сегодня", в эксклюзивном интервью программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сам Саакашвили заявил, что идет помогать команде президента, в частности, в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.

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