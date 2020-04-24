Саакашвили анонсировал дату своего возможного назначения в Кабмин

Президент Владимир Зеленский предложил Михеилу Саакашвили пост вице-премьера, однако на сегодняшнее внеочередное заседание вопрос назначения так и не вынесли. Политик уже анонсировал, что якобы депутаты соберутся в парламенте 30 апреля и тогда будет рассмтриваться его вопрос. Об этом он написал в Facebook.
"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", – написал он.
Саакашвили подчеркнул, что готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать старую систему в Украине, поскольку сейчас "самое серьезное экономическо-общественное испытание, которое доводилось пройти Украине за все годы независимости.
"Большой общественный резонанс, связанный с сегодняшними событиями, доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу", – добавил политик.
Отметим, что в "Слуге народа" называют дату следующего внеочередного заседания Рады примерно 30 апреля – 1 мая.
А тем временем руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснял, почему Зеленский позвал Саакашвили в Кабмин. Ему для успешной деятельности необходимы неограниченные полномочия – могут быть проблемы со Шмыгалем, считает эксперт.
Как сообщали новости "Сегодня", в эксклюзивном интервью программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сам Саакашвили заявил, что идет помогать команде президента, в частности, в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.
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