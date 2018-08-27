Самое трудное для Украины уже позади: Порошенко обнадежил украинцев

Президент подчеркнул, что, несмотря на огромные затраты на оборону, Украина все же развивает инфраструктуру и идет по пути децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самое трудное уже позади: в стране сокращается инфляция, увеличиваются золотовалютные резервы. Об этом глава государства рассказал 27 августа во время рабочей поездки в Николаевскую область.

"Самое трудное уже позади. У нас растет экономика, у нас сокращается инфляция, мы сокращаем соотношение долга к ВВП, мы увеличиваем золотовалютные резервы. Мы делаем все возможное для того, чтобы страна с уверенностью смотрела в будущее", – отметил президент.

Порошенко также добавил, что открываются новые школы, детские сады – и это на фоне затрат на оборону, которые значительно превышают стандарты НАТО (2% от ВВП по требованиям НАТО к странам-членам против 5-6% ВВП Украины – причем далеко не все страны Альянса соблюдают это правило).

"Подчеркиваю, что это очень трудно делать, потому что все это делается во время войны. Почти 6% нашего ВВП мы вынуждены тратить на сектор обороны и безопасности. Вы видите, к каким кардинальным изменениям это приводит. И вот остающегося хватает еще для того, чтобы реализовать программу децентрализации. Очень важно, чтобы все были вместе, все работали на людей, и люди чувствовали результаты этой работы", – заявил глава государства.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 млрд грн, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.