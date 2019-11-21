Санкции против "Северного потока – 2": в Сенате США выступили с призывом

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Санкции США помогут задержать запуск газопровода "Северного пока – 2", в частности, санкционные меры против компаний, участвующих в этом проекте. Об этом 20 ноября заявил сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз в американском Сенате, сообщается на его персональном сайте.

По его словам, введение в эксплуатацию газопровода позволит президенту России Владимиру Путину еще больше контролировать энергетическую безопасность Европы.

"Если "Северный поток – 2" будет завершен, он поможет России. Он укрепит Путина. Он сгенерирует миллиарды долларов, которые могут использовать для разжигания российской агрессии. И в то же время он нанесет ущерб всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергетики", – подчеркнул Круз.

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Сенатор призвал Сенат принять закон об энергетической безопасности Европы и указал на альтернативный вариант введения санкций – у Администрации президента есть полномочия налагать их в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions, CAATSA).

Круз отметил, что наилучший и вполне вероятный вариант – полная остановка "Северного потока – 2". Он также назвал наихудший вариант – наложение санкций на компании, участвующие в его строительстве. По словам сенатора, такое развитие событий поможет задержать запуск трубопровода более чем на год.

Ряд европейских стран и Украина выступают против запуска "Северного потока – 2", называя его политическим проектом.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. По заявлениям российских властей, трубопровод может заработать в 2020 году.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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