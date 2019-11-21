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В России рассказали, когда запустят "Северный поток – 2"

21 ноября, 13:33

Новый российский газопровод может заработать в середине следующего года

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Газопровод "Северный поток – 2", против которого Соединенные Штаты готовят санкции, может заработать в середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"В середине следующего года", – сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток – 2".

Козак не уточнил, в каком месяце это может произойти.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что российский проект "Северный поток – 2" является политическим и угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

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Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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газ Россия Северный поток Северный поток 2

Источник: ТАСС

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