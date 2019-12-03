США введут санкции против "Северного потока – 2": в Госдепе назвали условие

Заместитель госсекретаря сказал, когда Белый дом приступит к особым мерам воздействия

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Соединенным Штатам удалось замедлить строительство российского газопровода "Северный поток-2"в обход Украины через свои дипломатические каналы.

Об этом 3 декабря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената заявил замглавы Госдепартамента по политическим делам Дэвид Хейл.

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект ... На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен", — сказал он.

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Хейл также отметил, что Белый дом еще не консультировался с немецким послом в Вашингтоне по поводу "Северного потока-2", однако поддерживает "целый ряд контактов на высоком уровне по этому вопросу".

Замглавы американской дипломатии допустил введение санкций, если дипломатические меры воздействия не дадут результата.

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"Если мы придем к четкому выводу, что дипломатия не достигает нашей цели, среди них [методов воздействия] могут быть санкции", — резюмировал высокопоставленный дипломат.

Напомним, ранее председатель Комитета международных дел Сената США Джим Риш допустил, что американский Конгресс может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год введение санкций против "Северного потока – 2".

Кроме того, немецкие СМИ выяснилинекоторые детали возможных американских санкций – они могут коснуться различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

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