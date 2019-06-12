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Санкции США против участников "Северного потока – 2": появилось заявление Трампа

12 июня, 21:22

Трамп раскритиковал Германию за решение строить трубопровод

Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis.

Администрация США рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Об этом 12 июня заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы рассматриваем это", – сказал он, добавив, что "у людей есть право делать то, что они хотят делать".

При этом Трамп снова раскритиковал Германию за решение строить трубопровод.

"Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме [этого] трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию", – заявил президент США.

Он также выразил непонимание, так как Вашингтон защищает Берлин от Москвы, в то же время "Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии".

Напомним, что применение ограничительных мер предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. 

В мае министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2". В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал подобные заявления "негодным политическим инструментом".

В свою очередь в Киеве заявили, что санкции со стороны США помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. 

Российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег Германия, Трамп, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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